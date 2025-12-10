Быстрее Мбаппе, Холанда и Беллингема. Карль возглавил интересный рейтинг

Молодой игрок Баварии Леннарт Карль превзошел достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.

Как мы уже сообщали ранее, футболист мюнхенцев установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив в самом молодом возрасте (17 лет и 290 дней) в трех матчах турнира подряд.

Карл превзошел достижение Килиана Мбаппе, который в возрасте 18 лет и 113 дней забил в трех матчах ЛЧ подряд в составе Монако.

Игрок Баварии отличился голами в матчах против Брюгге, Арсенала и Спортинга.

Вспомним топ-10 самых молодых игроков-авторов забитых мячей в трех последовательных поединках ЛЧ.

Самые молодые игроки, которые отличились голами в трех подряд матчах Лиги чемпионов: