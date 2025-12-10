Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 16:49
Быстрее Мбаппе, Холанда и Беллингема. Карль возглавил интересный рейтинг

Вспомним топ-10 самых молодых игроков-авторов забитых мячей в трех последовательных поединках ЛЧ

Быстрее Мбаппе, Холанда и Беллингема. Карль возглавил интересный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль

Молодой игрок Баварии Леннарт Карль превзошел достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.

Как мы уже сообщали ранее, футболист мюнхенцев установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив в самом молодом возрасте (17 лет и 290 дней) в трех матчах турнира подряд.

Карл превзошел достижение Килиана Мбаппе, который в возрасте 18 лет и 113 дней забил в трех матчах ЛЧ подряд в составе Монако.

Игрок Баварии отличился голами в матчах против Брюгге, Арсенала и Спортинга.

Вспомним топ-10 самых молодых игроков-авторов забитых мячей в трех последовательных поединках ЛЧ.

Самые молодые игроки, которые отличились голами в трех подряд матчах Лиги чемпионов:

  • 17 лет и 290 дней – Леннарт Карль (Бавария)
  • 18 лет и 113 дней – Килиан Мбаппе (Монако)
  • 18 лет и 215 дней – Эстевао (Челси)
  • 18 лет и 317 дней – Карим Бензема (Лион)
  • 18 лет и 324 дня – Обафеми Мартинс (Интер)
  • 19 лет и 94 дня – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург)
  • 19 лет и 98 дней – Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
  • 19 лет и 108 дней – Патрик Клюйверт (Аякс)
  • 20 лет и 106 дней – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
  • 20 лет и 117 дней – Джуд Беллингем (Реал)
