Быстрее Мбаппе, Холанда и Беллингема. Карль возглавил интересный рейтинг
Вспомним топ-10 самых молодых игроков-авторов забитых мячей в трех последовательных поединках ЛЧ
Молодой игрок Баварии Леннарт Карль превзошел достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.
Как мы уже сообщали ранее, футболист мюнхенцев установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив в самом молодом возрасте (17 лет и 290 дней) в трех матчах турнира подряд.
Карл превзошел достижение Килиана Мбаппе, который в возрасте 18 лет и 113 дней забил в трех матчах ЛЧ подряд в составе Монако.
Игрок Баварии отличился голами в матчах против Брюгге, Арсенала и Спортинга.
Вспомним топ-10 самых молодых игроков-авторов забитых мячей в трех последовательных поединках ЛЧ.
Самые молодые игроки, которые отличились голами в трех подряд матчах Лиги чемпионов:
- 17 лет и 290 дней – Леннарт Карль (Бавария)
- 18 лет и 113 дней – Килиан Мбаппе (Монако)
- 18 лет и 215 дней – Эстевао (Челси)
- 18 лет и 317 дней – Карим Бензема (Лион)
- 18 лет и 324 дня – Обафеми Мартинс (Интер)
- 19 лет и 94 дня – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург)
- 19 лет и 98 дней – Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- 19 лет и 108 дней – Патрик Клюйверт (Аякс)
- 20 лет и 106 дней – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
- 20 лет и 117 дней – Джуд Беллингем (Реал)
