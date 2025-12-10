11 декабря состоится первый матч шестого тура основы Лиги Европы 2025/26 между командами Селтик (Шотландия) и Рома (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция