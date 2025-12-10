Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Селтик
11.12.2025 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
41
0

Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча шестого тура Лиги Европы

Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 декабря состоится первый матч шестого тура основы Лиги Европы 2025/26 между командами Селтик (Шотландия) и Рома (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Селтик – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
