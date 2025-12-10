Лига Европы10 декабря 2025, 16:38 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:17
Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча шестого тура Лиги Европы
11 декабря состоится первый матч шестого тура основы Лиги Европы 2025/26 между командами Селтик (Шотландия) и Рома (Италия).
Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Селтик – РомаСмотреть трансляцию
