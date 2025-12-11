Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Селтик – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Селтик – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок пройдет 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря, в рамках основного раунда Лиги Европы между собой сыграют. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

«Кельты» в этом сезоне планировали играть в основном раунде Лиги чемпионов, но сенсационно уступили Кайрату на этапе плей-офф квалификации. В Лиге Европы команда играет с переменным успехом, две победы, столько же поражений и одна ничья, позволяют занимать сейчас 21-ю строчку, при таких раскладах, из зоны плей-офф легко можно выпасть. В последнем туре Селтик довольно неожиданно обыграл в гостях сильный Фейеноорд – 3:1.

Есть трудности в шотландском чемпионате, где клуб идет вторым, в последнем туре «кельты» уступили дома прямому конкуренту Хартс – 1:2. Отставание от первой строчки составляет три очка, при этом есть игра в запасе. У клуба много кадровых потерь, не смогут сыграть Карверт-Викерс, Инамура, Джонстон, Жота, Османд, Саракки

Рома

За «волков» есть смысл болеть, ведь здесь играет украинец Артем Довбик, хоть и выходит на поле он не так часто, а сейчас нападающий еще и травмирован, кроме него в лазарете Бове. Римляне тоже не впечатляют стабильностью, 3 победы при двух поражениях позволяют занимать 15-ю строчку. В последнем туре команда обыграла дома датский Мидтьюланн со счетом 2:1.

До недавних пор подопечные Гаспперини были в числе лидеров Серии А, но два поражения кряду откинули команду на четвертую строчку, отставание от первого места составляет всего 4 очка. Обидным и совсем необязательным стал проигрыш от Кальяри в последнем туре на выезде 0:1. У Ромы есть ресурсы, чтоб успешно вести борьбу на два фронта.

Прогноз

Хоть клубы и известные, часто играют в еврокубках, но при этом никогда не пересекались. Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,19 для Селтика и 2,23 для Ромы.

На бумаге, небольшой перевес у итальянского клуба, который действительно выглядит чуть сильнее соперника. Многое будет зависеть от реализации моментов. Я считаю здесь проходимой ставку на обмен голами за 1,73.

Селтик
11 декабря 2025 -
22:00
Рома
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
