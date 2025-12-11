Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль
Подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде одолели соперника из Шотландии
В четверг, 11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором сошлись шотландский «Селтик» и итальянская «Рома». Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили соперника со счетом 3:0.
Уже в первом тайме в ворота хозяев залетело три мяча – на 6-й минуте защитник Скейлз пытался выбить мяч из собственной штрафной, но в итоге переиграл своего вратаря и помог «волкам» выйти вперед.
Ближе к перерыву ирландский форвард Эван Фергюсон дважды огорчил «Селтик» и сделал счет разгромным. Шотландский клуб имел несколько возможностей улучшить собственное положение, но сначала Энгельс не реализова пенальти, а позже гол Ихеаначо отменили из-за офсайда.
Футболист сборной Украины Артем Довбик оказался вне заявки римской команды из-за травмы.
«Рома» набрала 12 баллов и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. В активе «Селтика» – семь очков, шотландская команда занимает 25-ю позицию.
Лига Европы, 6-й тур. 11 декабря
Селтик (Шотландия) – Рома (Италия) – 0:3
Голы: Скайлз, 6 (автогол), Фергюсон, 36, 45+1
