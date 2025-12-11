Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль
Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль

Подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде одолели соперника из Шотландии

Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором сошлись шотландский «Селтик» и итальянская «Рома». Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили соперника со счетом 3:0.

Уже в первом тайме в ворота хозяев залетело три мяча – на 6-й минуте защитник Скейлз пытался выбить мяч из собственной штрафной, но в итоге переиграл своего вратаря и помог «волкам» выйти вперед.

Ближе к перерыву ирландский форвард Эван Фергюсон дважды огорчил «Селтик» и сделал счет разгромным. Шотландский клуб имел несколько возможностей улучшить собственное положение, но сначала Энгельс не реализова пенальти, а позже гол Ихеаначо отменили из-за офсайда.

Футболист сборной Украины Артем Довбик оказался вне заявки римской команды из-за травмы.

«Рома» набрала 12 баллов и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. В активе «Селтика» – семь очков, шотландская команда занимает 25-ю позицию.

Лига Европы, 6-й тур. 11 декабря

Селтик (Шотландия) Рома (Италия) 0:3

Голы: Скайлз, 6 (автогол), Фергюсон, 36, 45+1

Фотогалерея:

Лига Европы Селтик Рома Рим Лиам Скейлз Эван Фергюсон
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
