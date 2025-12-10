Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 декабря в 21:00 отвтеный матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Столичная команда 10 декабря в 21:00 играет в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19.
Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.
Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший Игоря Костюка, который перешел работать в главную команду.
Ранее во 2-м раунде Динамо дважды обыграло шведскую команду Броммапойкарна (1:0, 2:1), а Хиберниан выиграл у косовского клубом 2 Коррику (4:0, 0:1).
Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 3-й раунд
Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19 к матчу ЮЛУ
