Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 07:43 | Обновлено 10 декабря 2025, 07:51
321
0

Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря в 21:00 отвтеный матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2025, 07:43 | Обновлено 10 декабря 2025, 07:51
321
0
Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда 10 декабря в 21:00 играет в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший Игоря Костюка, который перешел работать в главную команду.

Ранее во 2-м раунде Динамо дважды обыграло шведскую команду Броммапойкарна (1:0, 2:1), а Хиберниан выиграл у косовского клубом 2 Коррику (4:0, 0:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 3-й раунд

Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO

ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19 к матчу ЮЛУ

По теме:
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Юношеская команда Динамо U-19 забила 1000 мячей в чемпионате Украины
Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн Хиберниан U-19 Павел Чередниченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09 декабря 2025, 07:54 14
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк

Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбол | 09 декабря 2025, 12:57 1
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»

БК Ровно снялся с турнира

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09.12.2025, 13:37
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду
Футбол | 10.12.2025, 06:22
Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду
Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Футбол | 10.12.2025, 04:02
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем