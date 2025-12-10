Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда 10 декабря в 21:00 играет в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19.

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший Игоря Костюка, который перешел работать в главную команду.

Ранее во 2-м раунде Динамо дважды обыграло шведскую команду Броммапойкарна (1:0, 2:1), а Хиберниан выиграл у косовского клубом 2 Коррику (4:0, 0:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 3-й раунд

Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO

ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19 к матчу ЮЛУ