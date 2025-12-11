ЧЕРЕДНИЧЕНКО: «Динамо было готово к атакующему футболу Хиберниана»

Исполняющий обязанности старшего тренера «Динамо» U-19 Павел Чередниченко подвел итоги ответного матча 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против «Хиберниана» U-19, который закончился ничьей (1:1) и выходом команды в 1/16 финала:

– Мы настраивали ребят на тяжелую игру. «Хиберниан» дал активный, динамичный и атакующий футбол, поэтому мы были готовы к нему. В первом тайме было больше острых моментов у соперника, где-то мы не успевали перестраиваться в линиях. Мы внесли коррективы в перерыве и исправили положение во втором тайме.

– Какие были указания на первые минуты? Потому что шотландцы хотели с первых минут понестись в атаку и забить гол.

– Да, у соперников был настрой с первых секунд матча как можно быстрее завладеть мячом, как можно быстрее доставлять мяч в нашу штрафную площадку. Поэтому на предматчевой теории мы указывали ребятам на то, что нужно быть готовыми сбить этот эмоциональный шквал и первые 5–7 минут перетерпеть, а потом взять мяч под контроль и уже играть в свой футбол. Так и справились с давлением «Хиберниана».

– В первом тайме у «Динамо» было немало голевых моментов, а у «Хиберниана» было меньше явных возможностей. Второй тайм начинается с гола соперников, но через три минуты Осипенко сравнивает счет. Насколько его гол изменил запал соперника?

– Ребята выходили на второй тайм с боевым настроем, что «Хиберниан» устанет, будут индивидуальные ошибки, и на этих ошибках мы будем играть в наш атакующий футбол. Гол в ворота «Хиберниана» был вопросом времени. Нам понадобилось три минуты, чтобы сравнять счет.

– Очень долго от обеих команд не было замен. Показалось на мгновение, что вы не хотели разрушать то, что есть. Как оно было на самом деле?

– У ребят был такой настрой, потому что это последний матч в этом году. Они прошли всю нагрузку, все тренировки, и как подарок последний матч в этом году был в Юношеской лиге УЕФА. Поэтому характер и дисциплина перевешивали усталость. Уже когда у игроков начались судороги и было много беговой работы, мы вносили коррективы на последних минутах матча.

– «Динамо» в первой половине сезона сыграло 16 матчей в Национальной лиге U19 и 4 матча в Юношеской лиге УЕФА и не потерпело ни одного поражения. Насколько удачной была эта часть сезона?

– Нашу команду не устраивает второе место в Национальной лиге U19, поэтому мы должны улучшать и нашу игру, и наше турнирное положение. Выход в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА – это мотивация для игроков пройти сборы, подготовиться к сборам. Поэтому я желаю, чтобы у всех были как можно лучшие эмоции и подготовка.

– Какие планы у команды во время зимней паузы?

– По приезду в Киев часть игроков вернется в первую команду под руководством Игоря Владимировича Костюка, а у других игроков будет отпуск и запланированная тренировочная программа для индивидуальной подготовки к сборам. Ребята получат индивидуальные программы и информацию о дате первого медосмотра в следующем году.