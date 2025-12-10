Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 провело ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Столичная команда 10 декабря в 21:00 сыграла вничью в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19 (1:1).
Динамо пропустило после перерыва, но сразу отыгралось усилиями Кирилла Осипенко (1:1).
Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0).
Команду Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший перешедшего работать в главную команду Игоря Костюка.
Динамо U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
🔹 Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов
3-й раунд. Ответный матч, 10 декабря 2024
Хиберниан U-19 (Шотландия) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:1
Голы: Клилланд, 51 – Осипенко, 54
Первый матч – 0:1
Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается вскоре
