Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор
Юношеская лига УЕФА
Хиберниан U19
10.12.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Динамо Киев U19 Проходит дальше
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 22:54 | Обновлено 10 декабря 2025, 23:05
Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор
ФК Динамо U-19

Киевское Динамо U-19 провело ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда 10 декабря в 21:00 сыграла вничью в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19 (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо пропустило после перерыва, но сразу отыгралось усилиями Кирилла Осипенко (1:1).

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0).

Команду Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший перешедшего работать в главную команду Игоря Костюка.

Динамо U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

🔹 Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов

3-й раунд. Ответный матч, 10 декабря 2024

Хиберниан U-19 (Шотландия) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:1

Голы: Клилланд, 51 – Осипенко, 54

Первый матч – 0:1

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре

Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Павел Чередниченко Хиберниан U-19 Кирилл Осипенко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
