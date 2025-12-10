Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор

Киевское Динамо U-19 провело ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда 10 декабря в 21:00 сыграла вничью в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19 (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо пропустило после перерыва, но сразу отыгралось усилиями Кирилла Осипенко (1:1).

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0).

Команду Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший перешедшего работать в главную команду Игоря Костюка.

Динамо U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

🔹 Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов

3-й раунд. Ответный матч, 10 декабря 2024

Хиберниан U-19 (Шотландия) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:1

Голы: Клилланд, 51 – Осипенко, 54

Первый матч – 0:1

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре