Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Юношеская лига УЕФА
Хиберниан U19
10.12.2025 21:00 - : -
Динамо Киев U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 02:52 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:56
Следите за текстовой трансляцией поединка Юношеской лиги УЕФА

Коллаж Sport.ua

В среду, 10-го декабря, состоится ответный поединок финального раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся шотландский «Хиберниан» U-19 и «Динамо» Киев U-19. Матч пройдет в Эдинбурге, на поле стадиона «Истер Роуд», начало в 21:00.

Первый матч действующие чемпионы Украины в своей возрастной категории выиграли с минимальным счетом (1:0), поэтому на поле шотландского соперника ожидается ожесточенная борьба. При этом юношеская команда «Динамо» осталась без Игоря Костюка, который теперь работает с основным составом, тогда как Павлу Чередниченко придется перенимать у своего коллеги еще и еврокубковый опыт. В чемпионате «Динамо» с новым тренером обыграло «Полтаву» (4:0) и «Кудровку» (6:0), но сейчас будет совершенно другой уровень.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хиберниан» U-19 – «Динамо» Киев U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хиберниан U19
10 декабря 2025 -
21:00
Динамо Киев U19
Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) текстовая трансляция Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Хиберниан U-19
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
