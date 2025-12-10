Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА

«Взрослая» команда киевского «Динамо» в статусе чемпионов Украины в этом сезоне не смогла пробиться в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, а сейчас находится в крайне тяжелом положении даже в Лиге конференций. Однако параллельным путем в Юношеской лиге УЕФА движется юношеская команда «бело-синих», и у нее будущее выглядело не столь сложным, как у более зрелых одноклубников. Под руководством Игоря Костюка столичному коллективу удалось добраться до финального этапа Пути чемпионов, где соперником был шотландский «Хиберниан», и в первом матче на номинально домашнем поле «Динамо» праздновало победу (1:0).

Однако основной команде киевлян внезапно понадобился новый тренер в середине сезона, поэтому пригласили туда именно Костюка, а с юношами остался работать Павел Чередниченко, и если в матчах на внутренней арене против СК «Полтава» (4:0) и «Кудровки» (6:0) команда с ним во главе особого сопротивления не испытывала, то от первого международного визита руководителя на новой должности кто знает, чего можно было ожидать. Как минимум, «бело-синие» должны были удержать уже завоеванное преимущество.

Впрочем, в первом тайме игры, которую не транслировали из-за «очень интересного» регламента УЕФА и существенных уступок «взрослому» футболу в ущерб юношескому в плане привлечения зрительской аудитории, «Динамо» едва не довело дело до логического завершения. Киевляне провели почти все время в атаке на чужой половине и имели вполне неплохой момент у Пономаренко на 33 минуте, когда тот завершил прострел Осипенко с левого фланга в каркас чужих ворот.

Однако это в статистику даже в качестве удара в плоскость не зачли, и в итоге у «Динамо» подобных выстрелов на счету вообще не оказалось за первые 45 минут. Соперники тоже не слишком много создавали впереди, однако заметно нервничали, поэтому набрали два предупреждения. Игра у команды Даррена Макгрегора не пошла по желаемому сценарию.

Команды в итоге устроили обмен голами в начале второго тайма, и хорошо, что на мяч Клилленда на 51 минуте, который тот фактически вынес на своих плечах в борьбе против защитников, уже через три оборота секундной стрелки последовал ответ от Осипенко. Украинец удачно перехватил мяч в центре поля, после чего потянул его в направлении штрафной и в завершение пробил.

Важность этого гола для команды Чередниченко в дальнейшем наглядно продемонстрировало развитие событий. «Динамо» смогло сдержать атаки соперников и продолжало нагнетать. А в конце матча вообще могло закрыть игру досрочно очередным голом, но Пономаренко так и не смог переиграть вратаря соперников. Однако на итоговый результат в пользу киевлян это не повлияло.

Юношеская Лига УЕФА. Путь чемпионов. Финал. Ответный матч.

«Хиберниан» U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Клилленд, 51 – Осипенко, 54

Предупреждение: Макмердо, 5, Брюс, 45, Дэвидсон, 87 – Панимаш, 90+4

«Хиберниан» U-19: Меллон – Колдер, Гилли, Макграт, Макспорран – Макдоналд (Бернс, 90+2), Брюс, Дэвидсон – Каллум, Клилленд, Макмердо.

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Губенко, Дехтярь, Огородник, Рыбак (Панимаш, 84) – Люсин (Федоренко, 90+1), Озимай, Осипенко – Редушко, Пономаренко, Андрейко (Гродзинский, 84).

Арбитр: Гранит Македонци (Гетеборг, Швеция)

Стадион: «Истер Роуд» (Эдинбург, Шотландия).

Удары (в створ) – 5(2): 18(5)

Угловые – 5:7

Оффсайды – 2:1

