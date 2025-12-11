ФОТО. Динамо U-19 преодолело барьер в виде шотландской команды Хиберниан

В среду, 10 декабря, киевское «Динамо» сыграло ответный матч 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против ровесников из шотландского «Хиберниана». Для киевлян это был последний матч в календарном 2025 году, поэтому подопечные Павла Чередниченко были настроены добыть только положительный результат перед зимним отпуском.

Динамовцы имели преимущество в счете (1:0) после первого матча, что вынуждало футболистов «Хиберниана» давить с первых минут, чтобы восстановить паритет в противостоянии. С первых минут шотландцы контролировали мяч. Стоит вспомнить то ли удар, то ли прострел от Макспоррана в ближний угол, на который пришлось реагировать Суркису. Ответ киевлян не заставил себя ждать – Редушко опасно пробил по воротам после подачи от Рыбака. Правда, в этом эпизоде вингер находился в положении вне игры.

После обмена опасными моментами «Хиберниан» продолжил контролировать мяч, а игроки «Динамо» не позволяли им создавать голевые моменты благодаря грамотной игре в обороне. Вскоре мяч уже держали под своим контролем «бело-синие». Это воплотилось в мощный дальний удар от Люсина, который разминулся со штангой ворот «Хиберниана».

В середине первого тайма футболисты «Динамо» начали все чаще приближаться к штрафной площадке «Хиберниана», показывая этим свое желание развивать преимущество в счете. В частности, Редушко эффектно ворвался в штрафную соперников, но его удар был заблокирован. Через несколько минут Люсин воспользовался обрезкой шотландцев в их собственной штрафной, но ему не удалось нанести удачный удар, и мяч пролетел над воротами.

Острота моментов «Динамо» только повышалась. На 33-й минуте Осипенко прострелил на Пономаренко, чей гол предотвратила лишь левая штанга, в которую мяч попал после его удара.

После этого «Хиберниан» снова активизировался и провел атаку, завершившуюся падением одного из игроков хозяев в штрафной «Динамо». Главный арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил и не назначил пенальти. Вскоре Клилланд пробил головой с потенциально опасной позиции, но этот удар не создал значительных проблем для Суркиса, который спокойно забрал мяч в руки.

В последние минуты первого тайма «Динамо» имело еще один сумасшедший шанс открыть счет. Осипенко отдал виртуозный пас между линиями на Люсина, который выходил один на один с вратарем. Оппонент не дал полузащитнику нанести удар, после чего тот скинул мяч на Андрейко, чей удар также был заблокирован.

В начале второй половины встречи «Динамо» сохранило импульс, который получило в конце первого тайма. Киевляне сразу создали два момента – Андрейко и Редушко пробили по воротам «Хиберниана», но обе попытки не завершились голом.

Правда, счет в матче открыли игроки «Хиберниана». На 51-й минуте Клиллианд издали обводящим ударом попал почти в «девятку» – удар был невзяточным. Динамовцы ответили почти мгновенно. Осипенко в одиночку протянул мяч к штрафной и сразу пробил низом, на что Меллон никак не смог среагировать.

После того как обе команды отличились голами, игра стала более открытой. Это понятно – «Хиберниан» стремился снова догнать «Динамо», а «бело-синие» хотели укрепить свое преимущество и решить вопрос относительно победителя противостояния.

Киевляне продолжали атаковать ворота «Хиберниана» в поисках второго гола. Редушко, который недавно дебютировал за первую команду «Динамо», продолжал демонстрировать большое желание отличиться. На 61-й минуте он пробил в ближний угол, но Меллон перевел мяч на угловой. Также Осипенко снова прорвался в штрафную «Хиберниана», чтобы оформить дубль, но ему не удалось нанести акцентированный удар.

На 80-й минуте динамовцы могли эффектно выйти вперед. Пономаренко после подачи Редушка с углового пробил через себя, но его удар парировал вратарь. Сам Редушко решил испытать удачу и попытался застать Меллона врасплох ударом почти из центра поля, но тот держал ситуацию под контролем.

В последние секунды встречи Редушко мог поставить точку в противостоянии, но его удар после выхода один на один был заблокирован в последний момент.

Несмотря на усилия обеих команд, счет в матче не изменился до финального свистка – ничья 1:1. «Динамо» обыграло «Хиберниан» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 2:1 и завоевало путевку в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. На зимнюю паузу динамовцы уходят в максимально позитивном настроении.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов

Ответный матч. 10 декабря 2025. Эдинбург. Easter Road Stadium

Хиберниан U-19 (Шотландия) – Динамо U-19 (Украина) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Клилланд, 51 – Осипенко, 54

Хиберниан U-19: 1. Меллон, 2. Макспорран, 4. Макграт (к), 5. Джилли, 3. Калдер, 6. Брюс, 10. Дж. Макдональд (14. Барнс, 90+2), 8. Дэвидсон, 11. К. Макдональд, 9. Макмурдо (19. Ридделл, 88), 7. Клилланд.

Динамо U-19: 71. Суркис (к), 2. Рыбак (16. Панимаш, 84), 4. Огородник, 3. Дехтяр, 11. Губенко, 18. Озимай, 8. Люсин (20. Федоренко, 90+2), 22. Осипенко, 10. Редушко, 7. Андрейко (17. Гродзинский, 84), 99. Пономаренко.

Предупреждения: Макмурдо, 5, Брюс, 45, Макграт, 88 – Панимаш, 90+3

Видео гола и обзор матча

Фото

Инфографика