Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Игорь Костюк определился со своими помощниками к завершению первой части сезона
Киевское «Динамо» окончательно определилось с тренерским штабом на заключительную часть первой половины сезона 2025/26, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, приглашение тренера вратарей Михаила Федунова было личной инициативой Игоря Костюка, но Тарас Луценко также остается в штабе.
Также в штабе остается тренер по общей физической подготовке Виталий Кулыба.
По итогам 15 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.
Ранее Игорь Костюк рассказал, какие футболисты не нужны ему в «Динамо».
