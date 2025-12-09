Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 23:22 |
1691
0

Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу

Игорь Костюк определился со своими помощниками к завершению первой части сезона

09 декабря 2025, 23:22 |
1691
0
Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» окончательно определилось с тренерским штабом на заключительную часть первой половины сезона 2025/26, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, приглашение тренера вратарей Михаила Федунова было личной инициативой Игоря Костюка, но Тарас Луценко также остается в штабе.

Также в штабе остается тренер по общей физической подготовке Виталий Кулыба.

По итогам 15 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.

Ранее Игорь Костюк рассказал, какие футболисты не нужны ему в «Динамо».

По теме:
Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо расторг контракт с киевским клубом
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Тарас Луценко Михаил Федунов Виталий Кулыба
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09 декабря 2025, 09:34 4
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 09 декабря 2025, 22:36 0
ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09.12.2025, 08:09
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 09.12.2025, 20:19
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем