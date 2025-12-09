Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу

Киевское «Динамо» окончательно определилось с тренерским штабом на заключительную часть первой половины сезона 2025/26, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, приглашение тренера вратарей Михаила Федунова было личной инициативой Игоря Костюка, но Тарас Луценко также остается в штабе.

Также в штабе остается тренер по общей физической подготовке Виталий Кулыба.

По итогам 15 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.

Ранее Игорь Костюк рассказал, какие футболисты не нужны ему в «Динамо».