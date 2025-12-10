ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с ветераном, который играл в УПЛ

«Подолье» объявило в официальных соцсетях о прекращении сотрудничества с Артемом Ситалo.

«Футбольный клуб «Подолье» выражает искреннюю благодарность Артему Ситалo за профессионализм и вклад в развитие нашей команды. Твой опыт, характер и рабочая дисциплина стали важной частью нашего коллектива, а каждый выход на поле – пример настоящей самоотдачи.

Благодарим за труд, за эмоции и за моменты, которые ты подарил болельщикам.

Желаем новых успехов, уверенности и побед на твоем дальнейшем футбольном пути!», – говорится в сообщении клуба.