  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с ветераном, который играл в УПЛ
Украина. Первая лига
10 декабря 2025, 16:18 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с ветераном, который играл в УПЛ

Артем Ситалo и «Подолье» прекратили сотрудничество

10 декабря 2025, 16:18 |
ФК Подолье. Артем Ситало

«Подолье» объявило в официальных соцсетях о прекращении сотрудничества с Артемом Ситалo.

«Футбольный клуб «Подолье» выражает искреннюю благодарность Артему Ситалo за профессионализм и вклад в развитие нашей команды. Твой опыт, характер и рабочая дисциплина стали важной частью нашего коллектива, а каждый выход на поле – пример настоящей самоотдачи.

Благодарим за труд, за эмоции и за моменты, которые ты подарил болельщикам.
Желаем новых успехов, уверенности и побед на твоем дальнейшем футбольном пути!», – говорится в сообщении клуба.

36-летний нападающий присоединился к «Подолью» перед стартом текущего сезона и провел 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Подолье Хмельницкий Артем Ситало трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Подолье
