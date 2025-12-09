Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Как вы думаете, это лучшая игра вашей команды в этом сезоне?

– Думаю, одна из лучших, но точно не самая лучшая, наши лучшие игры еще будут впереди. Но сегодня ребята сыграли так, как нужно. Мы были очень настроены. Почему – потому что не просто так «Полтава» обыграла «Динамо» чемпиона. Ребята были очень мотивированы.

Тем более, мы смотрим в турнирную таблицу – это чистая игра была за 6 очков. Спасибо ребятам, что они сделали все для того, чтобы победа была за нами.

– В студии «Футбол 360» вы отмечали иностранцев, их трудолюбие на тренировках, их преданность. Сегодня 1-й и 2-й забитые мячи – именно от них. Довольны ли ими?

– Я доволен всеми футболистами – и вышедшими в старте, и вышедшими на замену выполнили все. Единственное, что чуть-чуть меня огорчило: в 1-м тайме был отрезок минут 5-7, когда наши ошибки в простых ситуациях привели к тому, что «Полтава» могла сравнять счет.

– Уже 3-й матч матч ваша команда сыграла «на ноль». С чем связано столь существенное улучшение качества игры в обороне?

– Мы стали больше уделять внимание игре в обороне. Почему – потому что мы достаточно много пропускали, сделали достаточно много индивидуальных ошибок. Сейчас у нас были индивидуальные разговоры, командные. Я благодарю ребят, что они убрали эти индивидуальные ошибки – и все стало на свои места.

– Первый круг завершен, 14 зачетных пунктов. Насколько вы удовлетворены этим результатом?

– Знаете, тренер никогда не может быть доволен. Могли где-то больше очков взять – как наверняка и любая команда скажет. Есть то, что имеем, будем дальше двигаться. У нас еще впереди второй круг – думаю, что все будет хорошо.

– После перерыва вышел Демченко вместо Супряги. С чем связана эта замена?

– С травмой. К сожалению, Влад не смог дальше играть. Он на волевых качествах доиграл 1-й тайм, но сказал, что не может.

Демченко вышел – и я очень рад за него. Он не всегда получает много игровой практики, но он на тренировках работает, сегодня, безумный мяч забил, считаю. Он в игре сделал то, что умеет, и то, что от него всегда просим.

– На тренировках Егор тоже может забить такие мячи?

– Я ему говорю, что когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк. Он такие финтиклябры с мячом вытворяет.

Сегодня очень приятное впечатление произвел. Этот мяч: мы просто сидели на скамье, и как он улетел – непонятно нам все равно. Думаю, такие мячи и тяжело взять, – сказал Нагорняк.