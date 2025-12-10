Рух сообщил информацию о травме Квасницы и его участии в следующем матче

Во время матча 15-го тура УПЛ с «Полесьем» Илья Квасница не смог продолжить игру из-за травмы, которую он получил в результате грубого фола соперника.

Как сообщает «Рух», сразу после игры футболист прошел всю необходимую диагностику и осмотр, чтобы определить степень сложности травмы. К счастью, Илье удалось избежать перелома большеберцовой кости.

Тем не менее, у игрока выявили контузию сурального нерва, из-за чего Квасница и не смог продолжить матч с «Полесьем», так как ощущал острую онемелость стопы. Кроме того, у Ильи раздавленное повреждение передней большеберцовой мышцы с гематомой, но с сохранением функции, а также ушиб медиального края большеберцовой кости.

Уже третий день Илья Квасница проходит реабилитацию. В данный момент футболист «Руха» тренируется по индивидуальной программе, а медицинский штаб «желто-черных» делает все возможное, чтобы игрок восстановился к матчу с СК «Полтава». Однако на данный момент участие Ильи в заключительном матче 2025 года – под вопросом.

Ранее Илья Квасница дал оценку эпизоду с красной карточкой Андриевского.