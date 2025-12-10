Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 09:29 |
306
0

«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского

Противостояние львовян с полищуками было богатым на наказания

10 декабря 2025, 09:29 |
306
0
«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
ФК Рух. Илья Квасница

В поединке 15 тура УПЛ «Рух» - «Полесье» игрок гостей Александр Андриевский был удален с поля уже на 11-й минуте за удар по голеностопу полузащитника львовян Ильи Квасницы, который вскоре вынужден был покинуть футбольное поле из-за травмы.

В беседе с корреспондентом Sport.ua Илья Квасница дал оценку этому игровому эпизоду, рассказал, насколько серьезным оказалось повреждение.

– Была борьба за мяч, я не могу сказать, что Андриевский ударил специально, но боль чувствовалась.

– Почему ты сразу не попросил замену?

- Мне заморозили ногу и боль на время отступила. К сожалению, недолго. Через каких-нибудь двадцать минут я понял, что не смогу продолжать игру.

- По-твоему, заслуживало ли это нарушение Андриевского на красную карточку?

– Я – футболист, мое дело играть, а меру наказания определяет арбитр.

- Насколько сложным оказалось повреждение голеностопа?

- На следующий день я воспользовался всеми доступными методами диагностики, включая МРТ, и, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

- Это приятная новость для болельщиков «Руха», так что есть надежда, что ты сможешь сыграть 14 декабря в заключительном матче первой части чемпионата с «Полтавой»?

– Я очень надеюсь. 10 декабря планирую уже тренироваться в общей группе.

По теме:
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро
Клуб УПЛ планирует провести на сборах в Турции 11 матчей
Илья Квасница Рух Львов удаление (красная карточка) Александр Андриевский Полесье Житомир травма голеностопа инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 5
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09 декабря 2025, 13:37 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера

Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
Футбол | 10.12.2025, 09:47
Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбол | 09.12.2025, 12:57
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере
Бокс | 09.12.2025, 11:35
Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере
Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
10.12.2025, 06:23
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем