«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
Противостояние львовян с полищуками было богатым на наказания
В поединке 15 тура УПЛ «Рух» - «Полесье» игрок гостей Александр Андриевский был удален с поля уже на 11-й минуте за удар по голеностопу полузащитника львовян Ильи Квасницы, который вскоре вынужден был покинуть футбольное поле из-за травмы.
В беседе с корреспондентом Sport.ua Илья Квасница дал оценку этому игровому эпизоду, рассказал, насколько серьезным оказалось повреждение.
– Была борьба за мяч, я не могу сказать, что Андриевский ударил специально, но боль чувствовалась.
– Почему ты сразу не попросил замену?
- Мне заморозили ногу и боль на время отступила. К сожалению, недолго. Через каких-нибудь двадцать минут я понял, что не смогу продолжать игру.
- По-твоему, заслуживало ли это нарушение Андриевского на красную карточку?
– Я – футболист, мое дело играть, а меру наказания определяет арбитр.
- Насколько сложным оказалось повреждение голеностопа?
- На следующий день я воспользовался всеми доступными методами диагностики, включая МРТ, и, к счастью, обошлось без серьезных последствий.
- Это приятная новость для болельщиков «Руха», так что есть надежда, что ты сможешь сыграть 14 декабря в заключительном матче первой части чемпионата с «Полтавой»?
– Я очень надеюсь. 10 декабря планирую уже тренироваться в общей группе.
