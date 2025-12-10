«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского

В поединке 15 тура УПЛ «Рух» - «Полесье» игрок гостей Александр Андриевский был удален с поля уже на 11-й минуте за удар по голеностопу полузащитника львовян Ильи Квасницы, который вскоре вынужден был покинуть футбольное поле из-за травмы.

В беседе с корреспондентом Sport.ua Илья Квасница дал оценку этому игровому эпизоду, рассказал, насколько серьезным оказалось повреждение.

– Была борьба за мяч, я не могу сказать, что Андриевский ударил специально, но боль чувствовалась.

– Почему ты сразу не попросил замену?

- Мне заморозили ногу и боль на время отступила. К сожалению, недолго. Через каких-нибудь двадцать минут я понял, что не смогу продолжать игру.

- По-твоему, заслуживало ли это нарушение Андриевского на красную карточку?

– Я – футболист, мое дело играть, а меру наказания определяет арбитр.

- Насколько сложным оказалось повреждение голеностопа?

- На следующий день я воспользовался всеми доступными методами диагностики, включая МРТ, и, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

- Это приятная новость для болельщиков «Руха», так что есть надежда, что ты сможешь сыграть 14 декабря в заключительном матче первой части чемпионата с «Полтавой»?

– Я очень надеюсь. 10 декабря планирую уже тренироваться в общей группе.