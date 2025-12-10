МОУРИНЬО: «Мои потери – это то, от чего хочется плакать»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сравнил кадровые потери своей команды с «Наполи» и рассказал о зимнем трансферном окне.

– Вы сыграете против «Наполи», у которого есть кадровые потери…

– Не заставляйте меня смеяться… Одно дело – не иметь Лукаку, но иметь Хойлунда. И даже если Хойлунд играет, Лукаку у тебя на скамейке. Так что не говорите мне о потерях, потому что мои потери – это то, от чего хочется плакать. Не иметь Де Брюйне, но иметь Мактоминея или Элмаса… Не говорите о потерях. Мои потери заставляют меня плакать.

– Лига чемпионов может повлиять на зимнее трансферное окно. Вы готовы не получить усиление?

– Я вообще не думаю о трансферах. И поскольку не думаю о них, а сосредоточен на том, как извлечь максимум из имеющихся у меня игроков, включая воспитанников, – я уже работаю так, будто трансферов не будет. Завтра в заявке из 23 игроков будет 10 воспитанников «Бенфики». И трое из них – впервые со мной. Это ребята, которые только что пришли. Так что любой результат матча не влияет на мои мысли о рынке.

С точки зрения спорта: пока математика дает шанс – я верю. Лишь чистая математика может забрать надежду. Не знаю, хватит ли 9 очков… Возможно. Думаю, 10 точно хватит. Даже если завтра проиграем и останемся с 3 очками, у нас ещё будут матчи с «Юве» и «Реалом». Тяжело? Очень тяжело. Но математически возможно. Если выиграем – будет 6 очков. Если ничья – 4, можем дойти до 10. Так что ничего завтра не закончится для моей мечты.