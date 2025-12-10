Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Тренер назвал свои условия для возвращения
Кризисный «Реал» Мадрид после болезненного поражения от «Сельты» может получить срочные изменения.
По информации испанских СМИ, матч с «Манчестер Сити» станет решающим для Хаби Алонсо, а главным кандидатом на его замену снова называют Зинедина Зидана. Француз готов вернуться, но выдвинул свои условия: подписание классического форварда «девятого номера», опорника, который имеет стиль Каземиро, и нового левого защитника.
Кроме того, он настаивает на двух уходах – в частности Винисиуса и Дани Себальоса или Браима Диаса. Президент клуба Флорентино Перес колеблется, ведь зимнее окно не способствует таким масштабным изменениям.
