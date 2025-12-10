Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Испания
10 декабря 2025, 06:44 |
276
0

Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков

Тренер назвал свои условия для возвращения

10 декабря 2025, 06:44 |
276
0
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Кризисный «Реал» Мадрид после болезненного поражения от «Сельты» может получить срочные изменения.

По информации испанских СМИ, матч с «Манчестер Сити» станет решающим для Хаби Алонсо, а главным кандидатом на его замену снова называют Зинедина Зидана. Француз готов вернуться, но выдвинул свои условия: подписание классического форварда «девятого номера», опорника, который имеет стиль Каземиро, и нового левого защитника.

Кроме того, он настаивает на двух уходах – в частности Винисиуса и Дани Себальоса или Браима Диаса. Президент клуба Флорентино Перес колеблется, ведь зимнее окно не способствует таким масштабным изменениям.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы
ВИДЕО. Еще один звездный футболист рассказал о депрессии. Вслед за Араухо
Зинедин Зидан Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Футбол | 09 декабря 2025, 11:07 6
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК

Матвей Пономаренко, Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не смогут помочь «бело-синим»

В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09 декабря 2025, 13:34 20
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан

Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Футбол | 10.12.2025, 04:23
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Футбол | 10.12.2025, 00:04
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 31
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем