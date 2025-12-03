Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 декабря 2025, 19:42
Игроки Реала выбрали нового тренера между Зиданом и Клоппом

Большинство поддерживают Зидана

Игроки Реала выбрали нового тренера между Зиданом и Клоппом
ФК Реал Мадрид

В «Реале» назревает раскол по поводу возможного преемника Хаби Алонсо. На фоне серии неудачных результатов и потери лидерства в Ла Лиге, в клубе уже обсуждают альтернативы. В списке претендентов – Юрген Клопп и Зинедин Зидан, но именно француз имеет значительно большую поддержку в раздевалке.

По информации испанских СМИ, топ-игроки – среди них Мбаппе, Винисиус, Вальверде и Беллингем – выступают за возвращение Зидана, считая, что его стиль управления способен объединить команду. Клоппа же больше поддерживают в руководстве клуба, однако его требовательный подход не слишком нравится футболистам.

Ближайшие матчи станут решающими для Алонсо – любой новый провал может ускорить изменения на тренерском мостике.

Юрген Клопп Зинедин Зидан назначение тренера Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Комментарии 1
TradyT
Олійченко, де ти береш таку маячню???
