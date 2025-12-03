Мбаппе категорически против, чтобы Реал возглавил легендарный тренер

В «Реале» обостряется тренерский вопрос: серия неудачных результатов поставила под угрозу Хаби Алонсо, а в руководстве все чаще звучит имя Юргена Клоппа. Однако ситуацию осложняет позиция Килиана Мбаппе.

По данным испанских СМИ, лидер мадридцев категорически не хочет видеть Клоппа во главе команды и продвигает своего фаворита – Зинедина Зидана.

Француз считает, что именно Зидан сможет создать условия, в которых он проявит максимум.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.