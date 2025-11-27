Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 ноября 2025, 00:27
Мбаппе хочет, чтобы футболист ушел из Реала, потому что он вредит клубу

Килиан против пребывания в команде Винисиуса Жуниора

Мбаппе хочет, чтобы футболист ушел из Реала, потому что он вредит клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

У суперзвезды «Реала» Килиана Мбаппе испортились отношения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

По данным испанских СМИ, Килиан Мбаппе стал одним из четырех футболистов, которые настаивают на продаже Винисиуса Жуниора, считая, что его поведение вредит команде. Форвард недоволен тем, что бразилец сосредоточен на требованиях о повышении зарплаты, а не на результатах, и напоминает о случаях, когда он создавал конфликтные ситуации, в частности во время Эль Класико.

В этом сезоне Винисиус провел 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Бразилец с приходом Хаби Алонсо потерял статус незаменимого игрока и часто начинает матчи в запасе.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
