Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 декабря в 22:00
В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
После пяти туров «Реал» имеет в активе 12 очков, у «горожан» на два балла меньше.
