Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
10.12.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 18:03 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:04
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 декабря в 22:00

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Манчестер Сити

В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

После пяти туров «Реал» имеет в активе 12 очков, у «горожан» на два балла меньше.

Реал Мадрид – Манчестер Сити
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
