В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

После пяти туров «Реал» имеет в активе 12 очков, у «горожан» на два балла меньше.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция