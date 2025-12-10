Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»

Наставник Динамо Игорь Костюк считает, что команда еще может побороться за евровесну в Лиге конференций. Но для этого 11 декабря нужно победить Фиорентину на выезде.

«Конечно, было много неудач у нас, но то, что было, остается позади. Все, что зависит от нас, будем стараться делать, выходить на каждый матч и добиваться максимального результата. То, что мы можем делать на сегодняшний день – мы будем делать. Конечно, итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно».

«Фиорентина – тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет. Конечно, у нас еще остаются шансы пройти в весеннюю стадию еврокубка, так что будем делать все возможное», – сказал Костюк.

В Лиге конференций Динамо идет на 27-й позиции с 3 очками, у соперника 6 пунктов и 17-е место.