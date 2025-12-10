Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика».

Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов на этот матч выйдет в старте. Забарный еще не выходил на поле вместе с представителем страны-террориста.

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 16 матчей в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч Атлетик – ПСЖ: