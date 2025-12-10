Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный с Сафоновым? Известен состав ПСЖ на игру с Атлетиком
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 20:59 |
Сыграет ли Забарный с Сафоновым? Известен состав ПСЖ на игру с Атлетиком

Илья оказался на скамейке для запасных

Сыграет ли Забарный с Сафоновым? Известен состав ПСЖ на игру с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика».

Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов на этот матч выйдет в старте. Забарный еще не выходил на поле вместе с представителем страны-террориста.

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 16 матчей в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч Атлетик – ПСЖ:

Илья Забарный Атлетик Бильбао ПСЖ Лига чемпионов Матвей Сафонов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
