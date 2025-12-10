Сыграет ли Забарный с Сафоновым? Известен состав ПСЖ на игру с Атлетиком
Илья оказался на скамейке для запасных
Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика».
Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов на этот матч выйдет в старте. Забарный еще не выходил на поле вместе с представителем страны-террориста.
На счету Ильи Забарного в этом сезоне 16 матчей в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.
Стартовые составы на матч Атлетик – ПСЖ:
📢 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @PSG_inside— Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2025
✊ ¡Los leones!#AthleticPSG #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/GSIHb5IaWI
Notre XI de départ ! ⚔️🔴🔵#AthleticPSG I @easportsfcfr pic.twitter.com/OX9cHsDvoY— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно
Костюк уверен в своей команде