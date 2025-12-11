Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мы очень хорошо вошли в игру, но бывают моменты, когда любые ошибки становятся особенно болезненными. Соперник ответил уже через 10 минут после нашего гола.

В тот отрезок мы плохо контролировали матч, однако затем смогли навязать свою игру до самого финального свистка. Нам не хватило тонкости в действиях, но обвинять игроков мне не в чем.

Когда команда находится в сложном положении и имеет столько травм, уверенности становится меньше. Поэтому «горожане» сумели быстро изменить ход встречи – они действительно сильны.

Мы пропустили немного, но этого оказалось достаточно. В такие периоды, когда все идет не лучшим образом, моменты появляются, но ты их не реализуешь», – отметил главный тренер мадридцев.