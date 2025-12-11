Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 01:29 |
476
0

Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити

Тренер Реала объяснил провал в ЛЧ

11 декабря 2025, 01:29 |
476
0
Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мы очень хорошо вошли в игру, но бывают моменты, когда любые ошибки становятся особенно болезненными. Соперник ответил уже через 10 минут после нашего гола.

В тот отрезок мы плохо контролировали матч, однако затем смогли навязать свою игру до самого финального свистка. Нам не хватило тонкости в действиях, но обвинять игроков мне не в чем.

Когда команда находится в сложном положении и имеет столько травм, уверенности становится меньше. Поэтому «горожане» сумели быстро изменить ход встречи – они действительно сильны.

Мы пропустили немного, но этого оказалось достаточно. В такие периоды, когда все идет не лучшим образом, моменты появляются, но ты их не реализуешь», – отметил главный тренер мадридцев.

По теме:
Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Жозе Моуринью стал 5-м тренером со 150+ матчами в Лиге чемпионов
Холанд забил 55-й гол в Лиге чемпионов и почти сравнялся с легендами
Хаби Алонсо Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10 декабря 2025, 11:51 0
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»

Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10 декабря 2025, 06:23 1
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф

Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап

Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Футбол | 10.12.2025, 23:59
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Футбол | 10.12.2025, 23:00
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10.12.2025, 06:02
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
09.12.2025, 07:11 11
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 12
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем