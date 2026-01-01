Гасперини принял окончательное решение по Довбику. Есть вариант трансфера

Украинский форвард Артем Довбик может покинуть «Рому» уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, нападающий не входит в планы главного тренера римского клуба Джан Пьеро Гасперини. По имеющейся информации, к 28-летнему украинцу уже обратился один из турецких клубов, который изучает возможность его подписания в январе. Название команды пока не разглашается.

Довбик перешел в «Рому» в августе 2024 года из «Жироны» за 30,5 миллиона евро. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А украинский голеадор провел 11 матчей, где забил два гола и сделал один ассист.