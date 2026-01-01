Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини принял окончательное решение по Довбику. Есть вариант трансфера
Италия
01 января 2026, 23:22
Тренер не рассчитывает на Артема, с другой стороны есть интерес из Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик может покинуть «Рому» уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, нападающий не входит в планы главного тренера римского клуба Джан Пьеро Гасперини. По имеющейся информации, к 28-летнему украинцу уже обратился один из турецких клубов, который изучает возможность его подписания в январе. Название команды пока не разглашается.

Довбик перешел в «Рому» в августе 2024 года из «Жироны» за 30,5 миллиона евро. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А украинский голеадор провел 11 матчей, где забил два гола и сделал один ассист.

Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Джан Пьеро Гасперини
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
