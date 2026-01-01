«Let’s go, Viktor». Жирона отреагировала на желания Цыганкова в 2026 году

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков опубликовал в социальных сетях свои главные желания после наступления Нового года.

«Мои желания в 2026 году – остаться в Ла Лиге с «Жироной» и поехать на чемпионат мира со сборной Украины», – признался футболист.

Каталонский клуб не оставил сообщение одного из своих лидеров незамеченным и опубликовав фото Цыганкова, подписал: «Let’s go, Viktor».

После 17-туров подопечные Мичела набрали 15 баллов и разместились на 18-й позиции, в зоне вылета. В ближайшем матче, который состоится 4 января, «Жирона» на выезде сыграет против «Мальорки».

В нынешнем сезоне Цыганков провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В составе каталонской команды также играют украинцы Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.