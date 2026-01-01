«Let’s go, Viktor». Жирона отреагировала на желания Цыганкова в 2026 году

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 января 2026, 23:17 |
959
2

Вингер намерен остаться в Ла Лиге и пробиться на чемпионат мира со сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков опубликовал в социальных сетях свои главные желания после наступления Нового года.

«Мои желания в 2026 году – остаться в Ла Лиге с «Жироной» и поехать на чемпионат мира со сборной Украины», – признался футболист.

Каталонский клуб не оставил сообщение одного из своих лидеров незамеченным и опубликовав фото Цыганкова, подписал: «Let’s go, Viktor».

После 17-туров подопечные Мичела набрали 15 баллов и разместились на 18-й позиции, в зоне вылета. В ближайшем матче, который состоится 4 января, «Жирона» на выезде сыграет против «Мальорки».

В нынешнем сезоне Цыганков провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В составе каталонской команды также играют украинцы Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Прикро, що так скотились - від боротьби за медалі до боротьби за виживання...😢 Але дуже віримо, що в цьому році і справи в Жирони підуть вгору, і мрії всіх українців про довгоочікуваний Мундіаль нарешті здійсняться!😊😊
