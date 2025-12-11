Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Винисиус Жуниор уже выбрал нового тренера вместо Хаби Алосно
Испания
11 декабря 2025
Винисиус Жуниор уже выбрал нового тренера вместо Хаби Алосно

Бразилец был бы рад приходу Юргена Клоппа

Винисиус Жуниор уже выбрал нового тренера вместо Хаби Алосно
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

В «Реале» все громче обсуждают будущее Винисиуса Жуниора, чья игра и поведение в последнее время вызывают вопросы.

Контракт бразильца действует до 2027 года, однако переговоры о продлении фактически остановились. Дополнительную напряженность создают непростые отношения Винисиуса с Хаби Алонсо, которые, по сообщениям испанских СМИ, достигли критической черты.

На этом фоне все более реальным выглядит вариант смены главного тренера. Главным претендентом на замену называют Юргена Клоппа, и именно его приход может стать ключевым фактором для сохранения Винисиуса.

В Мадриде уверены, что немец способен вернуть форварда на топ-уровень и стабилизировать ситуацию вокруг одной из главных звезд клуба, а сам игрок будет только рад приходу немецкого специалиста.

По теме:
Реал – Манчестер Сити – 1:2. Алонсо – out? Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Камбэк в Мадриде. Манчестер Сити одержал победу над Реалом
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Юрген Клопп назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
