Винисиус Жуниор уже выбрал нового тренера вместо Хаби Алосно

В «Реале» все громче обсуждают будущее Винисиуса Жуниора, чья игра и поведение в последнее время вызывают вопросы.

Контракт бразильца действует до 2027 года, однако переговоры о продлении фактически остановились. Дополнительную напряженность создают непростые отношения Винисиуса с Хаби Алонсо, которые, по сообщениям испанских СМИ, достигли критической черты.

На этом фоне все более реальным выглядит вариант смены главного тренера. Главным претендентом на замену называют Юргена Клоппа, и именно его приход может стать ключевым фактором для сохранения Винисиуса.

В Мадриде уверены, что немец способен вернуть форварда на топ-уровень и стабилизировать ситуацию вокруг одной из главных звезд клуба, а сам игрок будет только рад приходу немецкого специалиста.