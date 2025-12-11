Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Испания
11 декабря 2025, 02:23 |
Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити

Хаби проиграл второй матч подряд на Сантьяго Бернабеу

Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал свое будущее после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мое будущее? Сейчас речь не обо мне. Я полностью сосредоточен на следующем матче «Реала», это самое важное», – заявил тренер мадридцев.

«Реал» проиграл второй матч подряд на «Сантьяго Бернабеу». Ранее команда уступила «Сельте» (0:2) в Ла Лиге.

Мадридцы не побеждали в шести из последних восьми матчей. С 4 ноября «Реал» потерпел три поражения, трижды сыграл вничью и дважды одержал победу.

14 декабря «Реал» встретится с «Алавесом» в Ла Лиге.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
