Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд забил 55-й гол в Лиге чемпионов и почти сравнялся с легендами
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 01:58 | Обновлено 11 декабря 2025, 02:01
122
0

Холанд забил 55-й гол в Лиге чемпионов и почти сравнялся с легендами

Норвежский талант продолжает штамповать голы

11 декабря 2025, 01:58 | Обновлено 11 декабря 2025, 02:01
122
0
Холанд забил 55-й гол в Лиге чемпионов и почти сравнялся с легендами
Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлинг Холанд приблизился к Руду ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» забил с пенальти в первом тайме матча против «Реала» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Теперь на счету норвежца 55 мячей в 54 встречах турнира. Он занимает 9-е место в истории и отстает от ван Нистелроя и Томаса Мюллера всего на один гол.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА лидируют три футболиста:

На первом месте находится Криштиану Роналду – у него рекордные 140 голов в 183 матчах.

Вторую позицию занимает Лионель Месси, который забил 129 мячей в 163 играх.

Тройку замыкает Роберт Левандовски – 105 голов в 138 поединках. Он единственный из этой тройки, кто продолжает выступать в турнире.

По теме:
Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити
Реал – Манчестер Сити – 1:2. Алонсо – out? Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Реал - Манчестер Сити Руд ван Нистелрой Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Томас Мюллер
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Футбол | 10 декабря 2025, 23:12 10
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином

Илья в перерыве заменил Маркиньоса в матче с Атлетиком

Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 10 декабря 2025, 01:44 0
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

Юрген хочет ухода Винисиуса

Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Футбол | 10.12.2025, 23:57
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:18
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10.12.2025, 06:44
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 5
Теннис
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 92
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем