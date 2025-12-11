Холанд забил 55-й гол в Лиге чемпионов и почти сравнялся с легендами

Эрлинг Холанд приблизился к Руду ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» забил с пенальти в первом тайме матча против «Реала» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Теперь на счету норвежца 55 мячей в 54 встречах турнира. Он занимает 9-е место в истории и отстает от ван Нистелроя и Томаса Мюллера всего на один гол.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА лидируют три футболиста :

На первом месте находится Криштиану Роналду – у него рекордные 140 голов в 183 матчах.

Вторую позицию занимает Лионель Месси, который забил 129 мячей в 163 играх.

Тройку замыкает Роберт Левандовски – 105 голов в 138 поединках. Он единственный из этой тройки, кто продолжает выступать в турнире.