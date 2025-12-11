Клопп рассказал о трудностях и особенностях работы с Салахом

Юрген Клопп поделился воспоминаниями о работе с Мохамедом Салахом.

«Мы все находимся под влиянием нашего прошлого – того, как нас воспитывали и где мы росли.

Мо с самого начала знал, что ему нужно работать больше, чем другим. Он всегда стремился к развитию и никогда не останавливался. Это часть его менталитета.

После каждого отпуска он возвращался с новым навыком, словно всё это время отрабатывал один конкретный элемент игры.

Мы подталкивали друг друга, чтобы не останавливаться, и никогда этого не делали. Момент, когда мы подняли трофей за победу в Премьер-лиге, навсегда нас сблизил. Его будут помнить как одного из величайших игроков всех времён.

Я не могу сказать, что с ним легко работать, но и не могу назвать это трудным. Проблемы возникают только тогда, когда он не играет или когда его заменяют», – рассказал бывший главный тренер «Ливерпуля».