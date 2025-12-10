Капитан Ливерпуля высказался о конфликте Салаха и Слота: «Мохамед уезжает»

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался по поводу конфликта главного тренера клуба Арне Слота и лидера «красных» Мохамеда Салаха.

«Реальность такова, что Мохамед уезжает в Африку на выходных. Я давно знаю Салаха, мы хорошие друзья, мы прошли вместе и взлеты, и падения. Он был большой частью успеха, который я имел в клубе, и я был большой частью успеха, как и все мы.

Мы говорим и такие вещи остаются между нами. Но мы, как команда и группа игроков, должны подготовиться и противостоять внешнему шуму. Это сложно, но это сложная коллективная ситуация.

Между Салахом и клубом происходят некоторые вещи, и очевидные последствия в том, что его нет сегодня (в заявке на матч с «Интером» – прим.), чтобы помочь нам взять три очка. Это реальность, но я не думаю, что что-то меняет наш фокус или решимость получить результаты для клуба», – сказал Ван Дейк.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот принял решение не включать Мохаммеда Салаха в заявку на матч с «Интером» после его высказываний в адрес клуба и самого тренера после игры с «Лидсом».