09 декабря 2025, 23:38
Салах может неожиданно покинуть Европу. Речь не только об Аравии
Египетский нападающий «Ливерпуля» имеет несколько вариантов
09 декабря 2025, 23:38
Саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Сан-Диего» интересуются египетским нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, оба клуба возобновили свой интерес на фоне конфликта 33-летнего футболиста с главным тренером «красных» Арне Слотом.
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
