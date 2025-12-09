Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах может неожиданно покинуть Европу. Речь не только об Аравии
09 декабря 2025, 23:38 |
Салах может неожиданно покинуть Европу. Речь не только об Аравии

Египетский нападающий «Ливерпуля» имеет несколько вариантов

Мохамед Салах

Саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Сан-Диего» интересуются египетским нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, оба клуба возобновили свой интерес на фоне конфликта 33-летнего футболиста с главным тренером «красных» Арне Слотом.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Дмитрий Вус
