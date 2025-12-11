Фиорентине посоветовали пожертвовать матчем с Динамо. Что случилось?

11 декабря состоится матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» примет киевское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Бывший технический директор «Фиорентины» Вальтер Сабатини посоветовал клубу экономить силы в этом матче из-за ужасного положения в Серии А.

«Фиорентина» переживает нервный кризис, кризис всего, и если в воскресенье не выиграет против «Вероны», то точно вылетит из лиги по итогам сезона.

Ситуация очень драматичная. А в четверг дома играть против «Динамо», если бы я был на месте Ваноли, то не дал бы играть больше 45 минут лидерам, которые планируют выйти на поле в воскресенье. Нельзя шутить, пусть играют. Даже ценой потери Лиги конференций. Матч с «Вероной» имеет жизненно важное значение», – сказал Сабатини.

«Фиорентина» идет последней в Серии А, имея шесть очков.