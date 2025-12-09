Сербская бригада арбитров назначена на матч Фиорентина – Динамо в ЛК

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Накануне УЕФА объявил судейскую бригаду из Сербии, которая будет работать на этом матче. Главным арбитром назначен Милош Миланович, помогать на линиях ему будут Милан Пашайлич и Новак Новакович. Четвертый рефери – Милан Илич.

За систему VAR будут отвечать Момчило Маркович и Милан Стефанович (оба также из Сербии).

Миланович уже пересекался с украинскими командами – в сезоне 2024/25 обслуживал ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и словенской «Олимпией» (1:2).

Также работал на матче АИК (Швеция) – «Ворскла» (Полтава) в сезоне 2022/23, где украинская команда проиграла со счетом 0:2.

32-летний серб отсудил 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых показал 54 желтых и одну красную карточки. Милош работал на матчах сербского чемпионата, в еврокубках и Юношеской лиге УЕФА.