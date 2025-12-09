Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербская бригада арбитров назначена на матч Фиорентина – Динамо в ЛК
Лига конференций
09 декабря 2025, 13:01 |
322
2

Сербская бригада арбитров назначена на матч Фиорентина – Динамо в ЛК

32-летний Милош Миланович будет работать на матче пятого тура Лиги конференций

09 декабря 2025, 13:01 |
322
2 Comments
Сербская бригада арбитров назначена на матч Фиорентина – Динамо в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Миланович

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Накануне УЕФА объявил судейскую бригаду из Сербии, которая будет работать на этом матче. Главным арбитром назначен Милош Миланович, помогать на линиях ему будут Милан Пашайлич и Новак Новакович. Четвертый рефери – Милан Илич.

За систему VAR будут отвечать Момчило Маркович и Милан Стефанович (оба также из Сербии).

Миланович уже пересекался с украинскими командами – в сезоне 2024/25 обслуживал ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и словенской «Олимпией» (1:2).

Также работал на матче АИК (Швеция) – «Ворскла» (Полтава) в сезоне 2022/23, где украинская команда проиграла со счетом 0:2.

32-летний серб отсудил 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых показал 54 желтых и одну красную карточки. Милош работал на матчах сербского чемпионата, в еврокубках и Юношеской лиге УЕФА.

По теме:
13-я попытка. Украинские команды еще не побеждали Фиорентину в еврокубках
Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Футбол | 09.12.2025, 10:19
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09.12.2025, 13:46
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
це гірше Романова
Ответить
0
batistuta
З сербами можно шубами все порешать...
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 30
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем