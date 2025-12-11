Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. О чем говорили? Забарный впервые сыграл с Сафоновым
Лига чемпионов
ФОТО. О чем говорили? Забарный впервые сыграл с Сафоновым

Украинец и россиянин на поле еще не пересекались

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

10 декабря 2025 года, в среду, на «Сан-Мамесе» в Бильбао испанский «Атлетик» и французский «ПСЖ» провели поединок 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, который завершился без голов – 0:0.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле только после перерыва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для 23-летнего украинца этот матч стал первым на одном поле с российским вратарем-одноклубником Матвеем Сафоновым. Во время игры эти футболисты отдали друг другу несколько передач. Также журналисты сфотографировали их поведение перед подачей углового от соперника.

ФОТО. О чем разговаривали? Забарный впервые сыграл с Сафоновым

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Бенфика одолела Наполи: какой вклад внесли Судаков и Трубин для успеха?
Атлетик Бильбао ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Матвей Сафонов фото
