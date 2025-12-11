В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским «Пари Сен-Жермен». Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничейным счетом 0:0.

Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле на 46-й минуте матча.

Статистический портал Whoscored оценил перфоманс 23-летнего футболиста в 6,4 балла из 10 возможных.

Этот поединок стал для Ильи первым на одном поле с вратарем страны-террориста Матвеем Сафоновым.

Оценки за матч Атлетик – ПСЖ: