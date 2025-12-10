Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 11:51 | Обновлено 10 декабря 2025, 12:23
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»

Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов против испанского «Атлетика», который состоится 10 декабря.

– Можете ли вы описать атмосферу стадиона «Сан-Мамес»?

– Это один из лучших стадионов Испании. Мне довелось быть тренером соперника в первом матче на этом стадионе, когда я тренировал «Сельту». У них всё ещё не было трибун, но мы проиграли тот матч! У меня была возможность поговорить с футболистами об атмосфере. Играть здесь – одно удовольствие. Это очень важный матч как для нас, так и для них.

– Как вы думаете, ПСЖ стал более грозным в этом сезоне?

– Думаю, этот вопрос стоит задать нашим соперникам. В этом году мы видим, что наши соперники ещё более мотивированы. Когда ты являешься чемпионом Европы – это дополнительный стимул для оппонента. Будет очень сложный матч, ведь «Атлетик» очень силен физически и технически. Они умеют защищаться и атаковать. Мы должны быть готовы.

– Нуну Мендес готов выйти в стартовом составе?

– Посмотрим на заключительном занятии. В случае травмы мы всегда ищем решение. На левом фланге могут играть многие: Меюлу, Пачо, Заир-Эмери. При правильном настрое любой может выйти на позиции крайнего защитника.

– Какие игроки соперника пугают вас больше всего?

– Я сказал своим подопечным, что если они думают, что им предстоит встреча с командой, у которой всего четыре очка, то они ошибаются. Я сказал, что нам будет очень, очень тяжело. «Бильбао» – хамелеон. Это команда, которая привязана к своим болельщикам. У них много динамичных молодых игроков, которые качественно прессингуют. Будет непросто. Нам придется отдать все силы, если мы хотим выиграть матч.

– Вы считаете ПСЖ фаворитом?

– Моя команда не будет расслаблена, когда выйдет на поле. Нам никто не гарнтировал победу. Мы не будем чувствовать себя комфортно. С первой минуты необходимо стараться победить. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов во второй раз, поэтому мы должны победить «Атлетик».

Как вы планируете использовать Дезире Дуэ?

– Дуэ вернулся после травмы, для нас важно правильно распределить его игровое время. Я видел его на этой неделе, надеюсь, он сможет сыграть, но точное время его выхода на поле мы узнаем во время матча.

– Каково ваше мнение о форме Заира-Эмери?

– Варрен – один из самых зрелых игроков, которых я когда-либо видел. Приятно видеть футболиста с таким характером. Я рад за него, потому что Заир-Эмери заслуживает всего, что с ним происходит. Он помогает команде, играя на позиции правого защитника. Это разносторонний игрок, и я невероятно счастлив, что у нас есть такой качественный футболист.

