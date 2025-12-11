Металлист 1925 в межсезонье месяц проведет в Испании

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Металлиста 1925» соберутся после отпуска 9 января 2026 года и, пройдя традиционный медосмотр 12 января, отправятся на зарубежный этап подготовки.

По имеющейся информации, в Испании подопечные Младена Бартуловича пробудут месяц и собираются сыграть 6-7 контрольных матчей. После возвращения в Украину харьковчане неделю будут непосредственно готовиться к календарному поединку 17 тура УПЛ – с «Кривбассом» (базовая дата – 21 февраля).

Слобожанцы хотят сохранить текущий состав и укрепить несколько позиций. Все будет зависеть от того, как пройдут в ближайшее время переговоры с потенциальными новобранцами.

Пока харьковчане занимают восьмое место в чемпионате, набрав 21 очко, и перед отпуском еще сыграют 12 декабря с «Оболонью».

