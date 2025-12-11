Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 в межсезонье месяц проведет в Испании
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 02:07 | Обновлено 11 декабря 2025, 02:08
48
0

Металлист 1925 в межсезонье месяц проведет в Испании

Харьковчане хотят сохранить текущий состав

ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Металлиста 1925» соберутся после отпуска 9 января 2026 года и, пройдя традиционный медосмотр 12 января, отправятся на зарубежный этап подготовки.

По имеющейся информации, в Испании подопечные Младена Бартуловича пробудут месяц и собираются сыграть 6-7 контрольных матчей. После возвращения в Украину харьковчане неделю будут непосредственно готовиться к календарному поединку 17 тура УПЛ – с «Кривбассом» (базовая дата – 21 февраля).

Слобожанцы хотят сохранить текущий состав и укрепить несколько позиций. Все будет зависеть от того, как пройдут в ближайшее время переговоры с потенциальными новобранцами.

Пока харьковчане занимают восьмое место в чемпионате, набрав 21 очко, и перед отпуском еще сыграют 12 декабря с «Оболонью».

Ранее стало известно, когда КДК примет решение по матчу «Металлист 1925» – «Верес».

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Видно, что Динамо нужно усиление»
Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с ветераном, который играл в УПЛ
Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
