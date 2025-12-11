Трубин сыграл 50 матчей без пропущенных мячей за Бенфику

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 50-й матч без пропущенных мячей за клуб во всех турнирах.

Произошло это в поединке 6-го тура Лиги чемпионов, в котором орлы победили на своем поле Наполи со счетом 2:0.

Вспомним полный перечень сухих матчей Анатолия Трубина в составе Бенфики.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (50):

10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0

25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2

01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3

25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0

05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0

20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3

27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0

20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0

16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1

12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1

24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0

20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0

27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0

19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3

28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3

15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1

12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1

29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2

17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 4:0

08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0

23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0

19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2

11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0

07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0

01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2

30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0

27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0

02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0

23.09.2024: ЧП, Боавишта – Бенфика – 0:3

24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0

17.08.2024: ЧП, Бенфика – Каза Пия – 3:0

12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0

29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0

17.03.2024: ЧП, Каза Пия – Бенфика – 0:1

14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1

25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0

22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0

04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0

19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0

06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3

29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 3:0

17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1

03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0

25.11.2023: КП, Бенфика – Фамаликан – 2:0

04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2

31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2

07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1

29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

Сухие матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (50):

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 12

В своей карьере украинский голкипер имеет уже 94 подобных матча.

Сухие матчи Анатолия Трубина за карьеру (94):