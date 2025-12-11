Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей КОВАЛЕЦ: «Видно, что Динамо нужно усиление»
11 декабря 2025, 02:10
Сергей КОВАЛЕЦ: «Видно, что Динамо нужно усиление»

Для прославленного игрока матч во Флоренции внушает воспоминания

Сергей КОВАЛЕЦ: «Видно, что Динамо нужно усиление»
Сергей Ковалец

В нынешнем еврокубковом сезоне киевскому «Динамо» осталось сыграть два матча. В четверг, 11 декабря, в розыгрыше Лиги конференций подопечные Игоря Костюка встретятся во Флоренции с «Фиорентиной». Для молодого наставника столичного клуба это станет первым испытанием на таком высоком уровне.

Для другого динамовца, известного ныне тренера Сергея Ковальца, с именем итальянской команды связаны приятные воспоминания. Именно тогда, поздней осенью 1989 года, незадолго до встречи с «Фиорентиной», он появился в коллективе Валерия Лобановского.

Об этих событиях, как и об ожиданиях от предстоящей встречи «Динамо», он рассказал в интервью корреспонденту Sport.ua.

– Каковы ожидания от матча во Флоренции и от игры «Динамо» в целом? Нейтральные, сдержанные. К сожалению, трудно о чем-то говорить, ведь у динамовцев нет стабильности на протяжении всего нынешнего сезона, – сказал Сергей Ковалец. – Произошла смена тренера, и тренерский штаб изменился – в частности, появились новые тренеры вратарей. А это говорит о том, что будет коллегиальное доверие. Произошла перезагрузка, поэтому возникает вопрос: каким будет результат? И я имею в виду не столько игры с такими соперниками, как «Полтава», «Кудровка» или та же «Фиорентина», а вообще. Мы видим, что сейчас Игорь Костюк задействует молодежь, поэтому посмотрим, как будет дальше. Что же касается непосредственно игры с итальянцами, то мы видим, что команда из Флоренции также переживает не лучшие времена – она находится на последнем месте, у нее тоже произошла смена главного тренера. Я читал в итальянской прессе, что много конфликтов внутри клуба и в команде. Если бы в «Динамо» все было стабильно в составе игроков – как в отношении психологического состояния, так и в отношении турнирных результатов, то у него были бы шансы на победу. А так сложно что-то прогнозировать с уверенностью. Мне даже трудно подобрать нужные слова. Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк до этого не работал со «взрослыми» командами, поэтому опять же, повторюсь: сложно что-то сказать. Видно, что «Динамо» нужно усиление. Качественное усиление, которое сможет что-то кардинально изменить.

– Как, по вашему мнению, сложится игра во Флоренции?

– Игроки, которые будут играть против «Фиорентины», должны осознавать, что они представляют большую страну, которая воюет с врагом и в настоящее время является оплотом Европы. Кроме того, они представляют свои фамилии и эмблему легендарного клуба. Каждый из них обязан выйти на поле и отдать себя борьбе максимально. Ранее я уже говорил, что мы проигрываем много единоборств, проигрываем подборы, боимся идти на опережение в штрафной площади, когда иногда нужно подставить голову. Киевское «Динамо» всегда славилось бойцовскими качествами, прессингом, отбором мяча, хорошей игровой агрессией, спортивной злостью. Все это в первую очередь нужно Костюку и его штабу восстановить в «Динамо». А не тот контроль мяча с коротких и средних передач, без движения вперед. Нужен тот боевой футбольный дух, когда несмотря на всевозможные трудности есть характер и силы, чтобы их преодолевать. Поэтому хочется, чтобы игра с «Фиорентиной» и ее результат подарили надежду – как самому киевскому «Динамо», так и нашему украинскому народу, что все будет хорошо.

– Чем запомнилась вам встреча «Динамо» с «Фиорентиной» 36 лет назад?

– Когда перешел в «Динамо», команда как раз играла в 1/8 финала Кубка УЕФА с очередным соперником – «Фиорентиной». На тот момент я не был заявлен, поэтому не имел права играть в этом еврокубковом поединке. Однако Валерий Лобановский все же распорядился взять меня на выезд во Флоренцию. Видимо, чтобы я проникся динамовской атмосферой, лучше адаптировался в коллективе, как можно быстрее привык к новым условиям. До этого за границей я был дважды в Болгарии, куда ездил еще с «Подольем» – а тут сразу же Италия. Помню, во Флоренции в отеле меня поселили в одном номере с Василием Рацем. Я тогда еще не был избалован зарубежьем, поэтому многое было для меня в диковинку.

Например, не знал, как в отеле открывать краны в ванной комнате, как включать свет – сами понимаете, какая за границей была тогда сантехника и электроника. Пришли в гостиничный ресторан, а там такой выбор блюд, что сразу же теряешься. Думаешь: брать пиццу или лазанью, блюда с мясом или морепродуктами? Был удивлен и на стадионе. Перед игрой наша команда вышла на разминку, а я, чтобы пробежаться, двинулся из подтрибунного помещения следом. И тут увидел, как фанаты «Фиорентины» начали бросать в нас лирами. А эти монеты тяжелые. Ничего другого не оставалось, как пришлось снова вернуться назад, чтобы уберечься. И только тогда, когда вышла на поле «Фиорентина», вышли и динамовцы. К сожалению, мои приятные впечатления о первых днях пребывания в легендарной команде испортил итог игры с флорентийцами – «Динамо» проиграло 0:1. В матче, в котором наша команда с 35-й минуты играла вдесятером после удаления Ивана Яремчука, единственный мяч забил Роберто Баджо. В последней четверти поединка Владимир Бессонов поскользнулся на мокром поле, и игрок «Фиорентины» умышленно врезался в него, заработав пенальти. Ну а в ответном матче в Киеве, который завершился вничью, 0:0, «Динамо» не удалось отыграться, поскольку газон был промерзший и действия футболистов обеих команд больше походили на фигурное катание, чем на футбол. Кстати, именно после того поединка тема искусственного обогрева поля стала очень острой.

