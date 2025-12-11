Перес нашел сенсационного тренера для мадридского Реала
Команду может принять Лев
«Реал» переживает самый сложный период сезона: серия неудач ставит под угрозу будущее Хаби Алонсо.
Среди потенциальных заменителей Алонсо называют Зинедина Зидана и Юргена Клоппа, однако оба имеют ограниченную доступность. В этом контексте президент клуба Флорентино Перес рассматривает «план C» – бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лева.
По мнению президента «Реала», спокойный и стратегический подход Лева, его работа с крупными командами и способность наладить дисциплину в сложном коллективе делают немца идеальным кандидатом для стабилизации «Реала».
