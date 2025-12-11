Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес нашел сенсационного тренера для мадридского Реала
Испания
11 декабря 2025, 02:02 |
260
0

Перес нашел сенсационного тренера для мадридского Реала

Команду может принять Лев

11 декабря 2025, 02:02 |
260
0
Перес нашел сенсационного тренера для мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

«Реал» переживает самый сложный период сезона: серия неудач ставит под угрозу будущее Хаби Алонсо.

Среди потенциальных заменителей Алонсо называют Зинедина Зидана и Юргена Клоппа, однако оба имеют ограниченную доступность. В этом контексте президент клуба Флорентино Перес рассматривает «план C» – бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лева.

По мнению президента «Реала», спокойный и стратегический подход Лева, его работа с крупными командами и способность наладить дисциплину в сложном коллективе делают немца идеальным кандидатом для стабилизации «Реала».

По теме:
Педри рассказал о психологических проблемах Араухо
Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Алонсо раскрыл причину поражения от Манчестер Сити
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Йоахим Лёв назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 10 декабря 2025, 21:42 7
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций

Победа наверняка выведет «горняков» в 1/8 финала ЛК

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10 декабря 2025, 11:51 0
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»

Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 10.12.2025, 01:44
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Футбол | 10.12.2025, 23:57
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 12
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
09.12.2025, 07:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем