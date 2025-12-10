Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает взвешивать свой будущий путь, ведь возвращение Тибо Куртуа снова лишило его стабильной игровой практики.

Несмотря на безупречный вклад в победы «Реала» и яркие выступления в ключевых матчах, украинец остается вторым номером. По информации испанских СМИ, Флорентино Перес уже сообщил Лунину, что клуб не будет препятствовать его желанию сменить команду, назвав его стремление «логичным и нормальным».

В Европе есть несколько заинтересованных клубов, поэтому судьба голкипера будет зависеть от зимних предложений.