Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Испания
10 декабря 2025, 06:02 |
1682
4

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает взвешивать свой будущий путь, ведь возвращение Тибо Куртуа снова лишило его стабильной игровой практики.

Несмотря на безупречный вклад в победы «Реала» и яркие выступления в ключевых матчах, украинец остается вторым номером. По информации испанских СМИ, Флорентино Перес уже сообщил Лунину, что клуб не будет препятствовать его желанию сменить команду, назвав его стремление «логичным и нормальным».

В Европе есть несколько заинтересованных клубов, поэтому судьба голкипера будет зависеть от зимних предложений.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы
ВИДЕО. Еще один звездный футболист рассказал о депрессии. Вслед за Араухо
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
shar013
А Перес взагалі знає, що проводив розмову з Луніним? Чи Вас, журналістів, без новини про нього в туалет не пускають? Хто відмовиться від ~80к євриків в тиждень і нічого при цьому не робити? Забудьте про Луніна до 2030 року. Сам він нікуди не піде, а вигнати не можуть, бо контракт. Закривайте лавочку...
Falko
Дайте вгадаю.
Реал ухвалив важливе рішення: Лунін імовірно зіграє в кубку проти команди із сьомої ліги, хто їм там випав, не пам'ятаю назви.
Або не зіграє. Бо в сливочних ще 3-й воротар є.
MOTYLL272
Скільки було цих важливих рішень,розмов!
Serhii P.
Ну навіщо генерувати щоденно ці "новини" про Луніна? Нікуди він не йде - йому добре живеться і у Мадриді, нікому не цікавий (крім турків)
