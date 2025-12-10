Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет
Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает взвешивать свой будущий путь, ведь возвращение Тибо Куртуа снова лишило его стабильной игровой практики.
Несмотря на безупречный вклад в победы «Реала» и яркие выступления в ключевых матчах, украинец остается вторым номером. По информации испанских СМИ, Флорентино Перес уже сообщил Лунину, что клуб не будет препятствовать его желанию сменить команду, назвав его стремление «логичным и нормальным».
В Европе есть несколько заинтересованных клубов, поэтому судьба голкипера будет зависеть от зимних предложений.
