Италия
07 декабря 2025, 22:42 |
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола

«Милан» заинтересовался украинцем

07 декабря 2025, 22:42 |
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Милане» обостряется ситуация вокруг нового контракта голкипера Майка Меньяна. Переговоры фактически зашли в тупик: француз требует 8 млн евро в год, тогда как клуб готов платить не более 5 млн. Срок действующего соглашения истекает летом 2026 года, и позиции сторон остаются неизменными.

В таких условиях все более вероятным выглядит то, что Меньян покинет команду уже после завершения сезона. Этим активно пользуются европейские гранды – вратарь входит в сферу интересов «Интера», «Ювентуса», «Челси» и ПСЖ.

«Милан» уже работает над поиском кандидата на замену. В шорт-лист неожиданно вошел украинец Андрей Лунин, выступающий за «Реал».

Лунин рассматривается как один из главных претендентов на роль нового №1, если с Меньяном все-таки не договорятся. Итальянский клуб готов гарантировать украинскому вратарю роль первого номера в команде.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Дмитрий Олийченко Источник: Milannews24.com
