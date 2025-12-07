Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола

В «Милане» обостряется ситуация вокруг нового контракта голкипера Майка Меньяна. Переговоры фактически зашли в тупик: француз требует 8 млн евро в год, тогда как клуб готов платить не более 5 млн. Срок действующего соглашения истекает летом 2026 года, и позиции сторон остаются неизменными.

В таких условиях все более вероятным выглядит то, что Меньян покинет команду уже после завершения сезона. Этим активно пользуются европейские гранды – вратарь входит в сферу интересов «Интера», «Ювентуса», «Челси» и ПСЖ.

«Милан» уже работает над поиском кандидата на замену. В шорт-лист неожиданно вошел украинец Андрей Лунин, выступающий за «Реал».

Лунин рассматривается как один из главных претендентов на роль нового №1, если с Меньяном все-таки не договорятся. Итальянский клуб готов гарантировать украинскому вратарю роль первого номера в команде.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.