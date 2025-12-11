Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе Моуринью стал 5-м тренером со 150+ матчами в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 02:20 |
Жозе Моуринью стал 5-м тренером со 150+ матчами в Лиге чемпионов

Кто провел большее, чем португальца, количество матчей?

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуринью стал лишь пятым тренером в истории Лиги чемпионов, который провел 150+ матчей в турнире.

150-й поединок португальца пришелся на матч 6-го тура этапа лиги, в котором Бенфика принимает Наполи.

Кроме Моуринью, 150+ матчей имеют в своем активе Карло Анчелотти (218), Алекс Фергюсон (190), Пеп Гвардиола (185) и Арсен Венгер (178).

Тренеры с 150+ матчами в Лиге чемпионов:

  • 218 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 185 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 178 – Арсен Венгер (Франция)
  • 150 – Жозе Моуринью (Португалия)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
