Жозе Моуринью стал 5-м тренером со 150+ матчами в Лиге чемпионов

Жозе Моуринью стал лишь пятым тренером в истории Лиги чемпионов, который провел 150+ матчей в турнире.

150-й поединок португальца пришелся на матч 6-го тура этапа лиги, в котором Бенфика принимает Наполи.

Кроме Моуринью, 150+ матчей имеют в своем активе Карло Анчелотти (218), Алекс Фергюсон (190), Пеп Гвардиола (185) и Арсен Венгер (178).

Тренеры с 150+ матчами в Лиге чемпионов:

218 – Карло Анчелотти (Италия)

190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)

185 – Пеп Гвардиола (Испания)

178 – Арсен Венгер (Франция)

150 – Жозе Моуринью (Португалия)