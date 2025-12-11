Лига чемпионов11 декабря 2025, 02:20 |
Жозе Моуринью стал 5-м тренером со 150+ матчами в Лиге чемпионов
Кто провел большее, чем португальца, количество матчей?
11 декабря 2025, 02:20
Жозе Моуринью стал лишь пятым тренером в истории Лиги чемпионов, который провел 150+ матчей в турнире.
150-й поединок португальца пришелся на матч 6-го тура этапа лиги, в котором Бенфика принимает Наполи.
Кроме Моуринью, 150+ матчей имеют в своем активе Карло Анчелотти (218), Алекс Фергюсон (190), Пеп Гвардиола (185) и Арсен Венгер (178).
Тренеры с 150+ матчами в Лиге чемпионов:
- 218 – Карло Анчелотти (Италия)
- 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 185 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 178 – Арсен Венгер (Франция)
- 150 – Жозе Моуринью (Португалия)
José Mourinho has managed 150 #UCL games 👏👏 pic.twitter.com/YQWQ2vfxYT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
