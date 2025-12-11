Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Вечером 10 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 заключительных поединков, и турнир взял паузу до января.

В центральном матче дня Реал дома уступив Манчестер Сити (1:2).

Арсенал в гостях переиграл Брюгге (3:0) и набрал 18 очков из 18 возможных.

Лидеры ЛЧ: Арсенал (18 очков), Бавария (15), ПСЖ, Ман Сити, Аталанта (по 13). Эти 5 команд досрочно получили путевки в следующий этап.

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 10 декабря

19:45 Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания) – 2:3

Голы: Комесанья, 47, Олувасейи, 56 – Эльюнусси, 2, Ашури, 48, Корнелиус, 90

19:45 Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) – 2:4

Голы: Дуран, 10, Матеус, 47 – Дольберг, 37, Глух, 79, 90, Гаэи, 83

22:00 Атлетик (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:0

22:00 Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия) – 2:2

Голы: Бруно, 13 (автогол), Гримальдо, 88 – Гордон, 51 (пен), Майли, 74

22:00 Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 2:0

Голы: Риос, 20, Баррейро, 49

22:00 Боруссия Д (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2

Голы: Брандт, 18, 51 – Алеесами, 42, Хеуге, 75

22:00 Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Мадуэке, 25, 47, Габриэл Мартинелли, 56

22:00 Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2

Голы: Родриго, 28 – О’Райли, 35, Холанд, 43

22:00 Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Маккенни, 67, Дэвид, 73

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 6 6 0 0 17 - 1 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 18 2 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15 3 ПСЖ 6 4 1 1 19 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 13 4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12 - 6 20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 13 5 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13 6 Интер Милан 6 4 0 2 12 - 4 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 12 7 Реал Мадрид 6 4 0 2 13 - 7 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 12 8 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12 9 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12 10 Боруссия Д 6 3 2 1 19 - 13 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 11 11 Тоттенхэм 6 3 2 1 13 - 7 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 11 12 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10 13 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10 14 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 12 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 10 15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10 16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9 17 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9 18 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9 19 Монако 6 2 3 1 7 - 8 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 9 20 Байер 6 2 3 1 10 - 12 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 9 21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8 22 Карабах 6 2 1 3 10 - 13 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7 23 Наполи 6 2 1 3 6 - 11 20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 7 24 Копенгаген 6 2 1 3 10 - 16 20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7 25 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6 26 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 21.01.26 22:00 Челси - Пафос 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6 27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6 28 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5 29 Олимпиакос Пирей 6 1 2 3 6 - 13 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 5 30 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4 31 Брюгге 6 1 1 4 8 - 16 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 4 32 Будё-Глимт 6 0 3 3 9 - 13 20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 3 33 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3 34 Аякс 6 1 0 5 5 - 18 20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 3 35 Вильярреал 6 0 1 5 4 - 13 20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 1 36 Кайрат 6 0 1 5 4 - 15 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 1 Полная таблица

