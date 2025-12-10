Канониры в ударе. Арсенал разгромил Брюгге и лидирует с 18 очками из 18

Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

В бельгийском Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» местный клуб «Брюгге» принимал лондонский «Арсенал».

Канониры уверенно контролировали игру и одержали убедительную победу со счетом 3:0.

На 25-й минуте Нони Мадуэке замкнул передачу Мартина Субименди. В начале второго тайма Мадуэке оформил дубль, снова воспользовавшись пасом Субименди.

На 56-й минуте Габриел Мартинелли забил с передачи Майлза Льюиса-Скелли и довел счет до 3:0.

Арсенал с 6 победами набрал 18 очков из 18 возможных и лидирует в ЛЧ, почти обеспечив себе прямой пропуск в 1/8 финала.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025

Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Нони Мадуеке, 25, 47, Габриэл Мартинелли, 56.

