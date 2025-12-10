Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Брюгге – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Брюгге – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря, свою встречу в основном раунде Лиги чемпионов проведут Брюгге – Арсенал. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Бельгийский гранд начал основной этап Лиги чемпионов с эффектной победы дома над Монако – 4:1, а потом набрал всего очко в четырех встречах, причем устоял в родных стенах против Барселоны – 3:3. Все поражения были на выезде, от Аталанты 1:2, Баварии – 0:4 и Спортинга 0:3. Брюгге сейчас находится за бортом зоны плей-офф, хотя отставание от нее составляет всего два очка.

Не все идеально и на внутренней арене, где клуб идет только третьим, отставание от лидера составляет 5 очков. «Сине-черные» проиграли 3 из последних четырех матчей чемпионата, что является свидетельством не лучшей формы. В еврокубках будет сложно чего-то добиться, а вот выиграть внутреннее первенство реально. Якерс и Рейс пропустят предстоящий матч, Аудор, Майер, Миньйоле и Ромеро под вопросом.

Арсенал

«Канониры» пока безупречно играют в этой Лиге чемпионов, одержав 5 побед в пяти матчах, благодаря чему являются единоличными лидерами. В последнем туре подопечные Артеты смогли обыграть непобедимую на тот момент Баварию – 3:1, пропущенный мяч стал первым и пока единственным для лондонцев в этом турнире.

Арсенал удерживает лидерство и в АПЛ, но стал чаще терять очки, в последнем туре было обидное выездное поражение от Астон Виллы – 1:2, с пропущенным мячом на 90+5 минуте. Манчестер Сити подобрался на дистанции в два балла, так что впереди тяжелая гонка за титул. Габриел, Хаверц и Москера не смогут сыграть, под вопросом Райс, Салиба и Троссард.

Прогноз

Хоть клубы и известны в Европе, ранее они никогда между собой не играли, а в первой очной встрече лондонцы котируются большими фаворитами.

Хоть клубы и известны в Европе, ранее они никогда между собой не играли, а в первой очной встрече лондонцы котируются большими фаворитами.

Не думаю, что хозяева будут выглядеть безнадежно, все-таки они не проигрывали дома в этой Лиге чемпионов. Рискну поставить на обмен забитыми мячами за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Брюгге
10 декабря 2025 -
22:00
Арсенал
Обе забьют 1.81
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Брюгге Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
