Брюгге – Арсенал – 0:3. Дубль Мадуэке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.
Бельгийский Брюгге дома уступил английскому Арсеналу (0:3).
Дубль оформил Нони Мадуэке, дважды ему ассистировал Мартина Субименди.
Затем Габриэл Мартинелли забил с передачи Майлза Льюиса-Скелли.
Арсенал с 6 победами набрал 18 очков из 18 и лидирует в ЛЧ.
Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025
Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3
Голы: Нони Мадуэке, 25, 47, Габриэл Мартинелли, 56.
Видео голов и обзор матча
События матча
