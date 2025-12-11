Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге – Арсенал – 0:3. Дубль Мадуэке. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Брюгге
10.12.2025 22:00 – FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 03:42
41
0

Брюгге – Арсенал – 0:3. Дубль Мадуэке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге дома уступил английскому Арсеналу (0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Нони Мадуэке, дважды ему ассистировал Мартина Субименди.

Затем Габриэл Мартинелли забил с передачи Майлза Льюиса-Скелли.

Арсенал с 6 победами набрал 18 очков из 18 и лидирует в ЛЧ.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025

Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Нони Мадуэке, 25, 47, Габриэл Мартинелли, 56.

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Мартин Субименди.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал).
По теме:
Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Бенфика одолела Наполи: какой вклад внесли Судаков и Трубин для успеха?
Брюгге Арсенал Лондон видео голов и обзор Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Нони Мадуэке Мартин Субименди Майлз Льюис-Скелли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
