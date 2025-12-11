Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге дома уступил английскому Арсеналу (0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Нони Мадуэке, дважды ему ассистировал Мартина Субименди.

Затем Габриэл Мартинелли забил с передачи Майлза Льюиса-Скелли.

Арсенал с 6 победами набрал 18 очков из 18 и лидирует в ЛЧ.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025

Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Голы: Нони Мадуэке, 25, 47, Габриэл Мартинелли, 56.

Видео голов и обзор матча