Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Педри рассказал о психологических проблемах Араухо
Испания
11 декабря 2025, 02:52 |
Полузащитник Барселоны поддержал одноклубника

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Барселоны» Педри выразил поддержку Рональду Араухо, который сталкивается с психологическими трудностями.

Ранее защитник попросил клуб дать ему время для восстановления после стресса, вызванного удалением в матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Позже стало известно, что Араухо пережил несколько приступов тревоги.

«Ситуация непростая. Я хочу поддержать его всеми силами, мы уже обсуждали это лично. Он часть нашей семьи, мы его очень любим, и он важен для нас как на поле, так и за его пределами.

Такое бывает – ошибки происходят и на поле, и вне его. Мы все совершаем ошибки, и он нам нужен, для меня он как брат. Я очень его люблю и надеюсь, что он вернется как можно скорее после восстановления», – сказал Педри в эфире TNT Sports.

По теме:
Алонсо заговорил о своем будущем в Реале после поражения от Сити
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Минус конкурент для украинца. Игрок Жироны отказывается играть
Рональд Араухо Педри Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
