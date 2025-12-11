Педри рассказал о психологических проблемах Араухо
Полузащитник Барселоны поддержал одноклубника
Полузащитник «Барселоны» Педри выразил поддержку Рональду Араухо, который сталкивается с психологическими трудностями.
Ранее защитник попросил клуб дать ему время для восстановления после стресса, вызванного удалением в матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Позже стало известно, что Араухо пережил несколько приступов тревоги.
«Ситуация непростая. Я хочу поддержать его всеми силами, мы уже обсуждали это лично. Он часть нашей семьи, мы его очень любим, и он важен для нас как на поле, так и за его пределами.
Такое бывает – ошибки происходят и на поле, и вне его. Мы все совершаем ошибки, и он нам нужен, для меня он как брат. Я очень его люблю и надеюсь, что он вернется как можно скорее после восстановления», – сказал Педри в эфире TNT Sports.
