Челси – Барселона – 3:0. Разгром на Стэмфорд Бридж. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26
25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пенсионеров.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0
Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73
Удаление: Араухо, 44
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Кунде, 27 мин. (автогол)
ГОЛ! 2:0 Эстевао, 55 мин.
ГОЛ! 3:0 Делап, 73 мин.
События матча
18-летний бразилец отличился в ворота каталонцев на 55-й минуте поединка 5-го тура ЛЧ