25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пенсионеров.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Удаление: Араухо, 44

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Кунде, 27 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:0 Эстевао, 55 мин.

ГОЛ! 3:0 Делап, 73 мин.