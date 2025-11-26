Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Барселона – 3:0. Разгром на Стэмфорд Бридж. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Челси
25.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Барселона
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:31 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:33
1297
0

Челси – Барселона – 3:0. Разгром на Стэмфорд Бридж. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26

Челси – Барселона – 3:0. Разгром на Стэмфорд Бридж. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Удаление: Араухо, 44

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Кунде, 27 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:0 Эстевао, 55 мин.

ГОЛ! 3:0 Делап, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Челси), асcист Энцо Фернандес.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Рис Джеймс.
44’
Рональд Араухо (Барселона) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Жюль Кунде (Барселона).
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Челси Барселона Челси - Барселона Лига чемпионов видео голов и обзор Жюль Кунде автогол Рональд Араухо удаление (красная карточка) Эстевао Виллиан Лиам Делап
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
